ФСБ задержала белоруса, готовившего теракт в Краснодарском крае

МИНСК, 18 апр — Sputnik. Завербованный украинскими спецслужбами гражданин Беларуси, готовивший теракт, задержан в Краснодарском крае, сообщило в пятницу ФСБ РФ.
«Задержан иностранный гражданин, 2000 года рождения, причастный к сбору разведывательной информации и подготовке террористического акта в интересах Службы безопасности Украины», — проинформировали в службе.
По данным ФСБ, в декабре минувшего года белорус был завербован через интернет, чтобы собирать сведения о Черноморском флоте и военных.
По указанию куратора, мужчина извлек из тайника самодельное взрывное устройство (2,5 кг), чтобы затем подорвать здание в Новороссийске, уничтожив российских военных. На допросе, видео которого было опубликовано ФСБ, он заявил, что собирался осуществить теракт в апреле, чтобы сорвать переговоры между США, Украиной и Россией.
В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ — приготовление к совершению террористического акта.
В ФСБ отметили, что задержанный свою вину признал и в настоящее время сотрудничает со следствием.