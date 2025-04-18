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ФСБ задержала белоруса, готовившего теракт в Краснодарском крае

По информации спецслужб, белоруса завербовали через интернет, чтобы собирать сведения для ВСУ.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 апр — Sputnik. Завербованный украинскими спецслужбами гражданин Беларуси, готовивший теракт, задержан в Краснодарском крае, сообщило в пятницу ФСБ РФ.

«Задержан иностранный гражданин, 2000 года рождения, причастный к сбору разведывательной информации и подготовке террористического акта в интересах Службы безопасности Украины», — проинформировали в службе.

По данным ФСБ, в декабре минувшего года белорус был завербован через интернет, чтобы собирать сведения о Черноморском флоте и военных.

По указанию куратора, мужчина извлек из тайника самодельное взрывное устройство (2,5 кг), чтобы затем подорвать здание в Новороссийске, уничтожив российских военных. На допросе, видео которого было опубликовано ФСБ, он заявил, что собирался осуществить теракт в апреле, чтобы сорвать переговоры между США, Украиной и Россией.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ — приготовление к совершению террористического акта.

В ФСБ отметили, что задержанный свою вину признал и в настоящее время сотрудничает со следствием.