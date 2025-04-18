ФСБ задержала белоруса, готовившего теракт в Краснодарском крае

По указанию куратора, мужчина извлек из тайника самодельное взрывное устройство (2,5 кг), чтобы затем подорвать здание в Новороссийске, уничтожив российских военных. На допросе, видео которого было опубликовано ФСБ, он заявил, что собирался осуществить теракт в апреле, чтобы сорвать переговоры между США, Украиной и Россией.