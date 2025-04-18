Курьер телефонных мошенников задержан в центре Москвы после обмана пенсионерки на 4,7 млн руб

«На мобильный телефон 79-летней пенсионерки поступил звонок от неизвестного. Звонивший сообщил, что мошенниками могут быть похищены деньги с ее банковского счета. Он убедил женщину обналичить свои сбережения и перевести их на якобы “безопасный счет”. Введенная в заблуждение гражданка, следуя инструкциям, сняла в банке более 800 тыс. руб. и перевела их по названным реквизитам. Через некоторое время аферисты снова связались с москвичкой и уговорили передать курьеру имеющиеся у нее денежные средства в иностранной валюте. Общий материальный ущерб составил более 4,7 млн руб.», — рассказал Васенин.