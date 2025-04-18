В Беларуси милиция задержала женщину из-за находки в коляске с ребенком. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В сообщении сказано, что оперативникам наркоконтроля Брестской области удалось выйти на 23-летнюю жительницу Бреста. Было установлено, что женщина наша в одном из мессенджеров предложение о незаконном заработке. Так, по заданию куратора, фигурантка забирала из тайников оптовые партии товара, фасовала их по месту жительства и распространяла на территории Бреста, перевозя наркотик в детской коляске с двухлетним ребенком.
В МВД отметили, что при задержанной, а также в съемной квартире удалось найти и изъять 760 граммов особо опасного психотропа, весы, изоленту, зип-пакеты. Говорится, что преступная «карьера» брестчанки продлилась менее месяца. Следователи завели в отношении женщины уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. По статье предусматривается до 15 лет лишения свободы.
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