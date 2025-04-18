В Беларуси милиция задержала женщину из-за находки в коляске с ребенком

В сообщении сказано, что оперативникам наркоконтроля Брестской области удалось выйти на 23-летнюю жительницу Бреста. Было установлено, что женщина наша в одном из мессенджеров предложение о незаконном заработке. Так, по заданию куратора, фигурантка забирала из тайников оптовые партии товара, фасовала их по месту жительства и распространяла на территории Бреста, перевозя наркотик в детской коляске с двухлетним ребенком.