«Установлено 43 эпизода преступной деятельности». Иностранец создал финансовую пирамиду и обманул 11 белорусов на 845 000 рублей

Иностранец создал финансовую пирамиду и обманул 11 белорусов на 845 000 рублей. Подробности обнародовали в пресс-службе Следственного комитета.
Согласно данным следствия, в период с мая 2022 года по октябрь 2024 года 29-летний гражданин иностранного государства на территории Минской области совершил серию мошеннических действий.
«Злоумышленник под предлогом получения денежных средств взаймы на “финансовые проекты” завладел деньгами 11 потерпевших на общую сумму свыше 845 тысяч рублей, что квалифицируется как особо крупный размер», — уточнили в СК.
Сообщается, что злоумышленник представлялся потенциальным «инвесторам» успешным предпринимателем, который получает доход от оборота денежных средств в различных сферах: купле-продаже недвижимости, дверей, бетонных плит, автозапчастей из Японии. Мужчина убеждал белорусов, что их вложения принесут им существенный доход, а также проценты по займу.
Позднее выяснилось, что деньги не инвестировались в указанные проекты — фигурант их вкладывал в покупку криптовалюты, которую, как он говорил сам, можно было вывести только за границей. Позднее своим знакомым иностранец признался, что фактически создал финансовую пирамиду, перераспределяя переданные ему деньги между участниками и надеясь подобным образом выбраться из долговой ямы.
«Даже после разоблачения фигурант продолжал обманывать своих жертв, уверяя их, что деньги будут возвращены в ближайшее время», — отметили в ведомстве.
Мужчина заявлял, что якобы сотрудники «спецслужб» привезут 230 тысяч долларов в условное место в Червене, передадут деньги его родственникам для погашения долгов. Фигурант был задержан в январе 2025 года сотрудниками милиции.
«В настоящее время установлено 43 эпизода преступной деятельности фигуранта», — заявили в СК.
Мужчине было предъявлено обвинение по части 2, 3, 4 статьи 209 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное повторно, в крупном и особо крупном размере. Он заключен под стражу. Вину в преступлении фигурант признал частично.
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