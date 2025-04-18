«Установлено 43 эпизода преступной деятельности». Иностранец создал финансовую пирамиду и обманул 11 белорусов на 845 000 рублей

Позднее выяснилось, что деньги не инвестировались в указанные проекты — фигурант их вкладывал в покупку криптовалюты, которую, как он говорил сам, можно было вывести только за границей. Позднее своим знакомым иностранец признался, что фактически создал финансовую пирамиду, перераспределяя переданные ему деньги между участниками и надеясь подобным образом выбраться из долговой ямы.