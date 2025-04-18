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После стрельбы на свадьбе в Екатеринбурге возбудили уголовное дело

Подозреваемый скрылся от органов следствия.

В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия после стрельбы в воздух на улице Маяковского, которую устроил один из гостей свадьбы вечером 17 апреля. Личность подозреваемого в стрельбе гражданина уже установлена, он скрылся от правоохранителей.

«В настоящее время предпринимаются меры для установления местонахождения стрелявшего лица, после чего будет решен вопрос о его процессуальном задержании, а также об избрании в отношении него соответствующий меры пресечения», — сообщили в свердловском Следственном комитете.

«Транспортное средство, на котором он спешно ретировался, представители МВД также вычислили. Его задержание — дело времени. Рекомендую ему не отягощать свое положение и добровольно явиться в полицию или в СКР», — сказал руководитель пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых.