После стрельбы на свадьбе в Екатеринбурге возбудили уголовное дело

В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия после стрельбы в воздух на улице Маяковского, которую устроил один из гостей свадьбы вечером 17 апреля. Личность подозреваемого в стрельбе гражданина уже установлена, он скрылся от правоохранителей.
«В настоящее время предпринимаются меры для установления местонахождения стрелявшего лица, после чего будет решен вопрос о его процессуальном задержании, а также об избрании в отношении него соответствующий меры пресечения», — сообщили в свердловском Следственном комитете.