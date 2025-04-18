Полиция разыскивает компанию, которая напала на мужчину в Ангарске

Оперативники призывают самостоятельно явиться в отдел полиции участников драки в Ангарске. Около 19 часов 13 апреля в сквере «Почетных граждан», расположенном на пересечении улиц Набережная и Московская, компания неизвестных повздорила с 35-летним мужчиной. Две женщины и их приятель нанесли травму сибиряку. Пострадавшему понадобилась помощь врачей. В больнице ему оказали необходимую помощь.