Полиция разыскивает компанию, которая напала на мужчину в Ангарске

Оперативники призывают самостоятельно явиться в отдел полиции участников драки в Ангарске. Около 19 часов 13 апреля в сквере «Почетных граждан», расположенном на пересечении улиц Набережная и Московская, компания неизвестных повздорила с 35-летним мужчиной. Две женщины и их приятель нанесли травму сибиряку. Пострадавшему понадобилась помощь врачей. В больнице ему оказали необходимую помощь.
— В настоящее время его жизни ничего не угрожает, — отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Ангарчан просят помочь в розыске нападавших.
Приметы разыскиваемых:
Мужчина на вид около 25−30 лет, рост около 175−180 см, среднего телосложения, европейский тип лица, волосы темные коротко стриженные. Был одет: спортивный костюм темного цвета, с длинными рукавами.
Женщина на вид 25−30 лет, рост около 160−165 см., плотного телосложения, европейский тип лица, волосы темные, средней длины. Была одета: в куртку темного цвета (возможно, кожаная), джинсы синего цвета, с собой имела маленькую сумку черного цвета.
Вторая женщина на вид 20−25 лет, рост около 160−165 см, худощавого телосложения, европейский тип лица, кожа светлая, волосы светлые длинной ниже плеч.
Напомним, суд поставил точку в резонансном деле в Забайкальском крае. От рук незнакомца пострадала девочка-подросток. Катя попала в больницу и приобрела множество страхов. Подробнее в материале КП-Иркутск.