Водитель фуры врезался в грузовик на Култукском тракте. Есть пострадавшие

На Култукском тракте в Слюдянском районе произошло ДТП с участием большегруза и грузовой машины сегодня днем, 18 апреля. Предварительно, водитель фуры потерял управление (тормоза) и попытался уйти в отбойник, после чего врезался во встречную «Газель». В результате происшествия большегруз загорелся, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по региону.