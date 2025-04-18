Водитель фуры врезался в грузовик на Култукском тракте. Есть пострадавшие

На Култукском тракте в Слюдянском районе произошло ДТП с участием большегруза и грузовой машины сегодня днем, 18 апреля. Предварительно, водитель фуры потерял управление (тормоза) и попытался уйти в отбойник, после чего врезался во встречную «Газель». В результате происшествия большегруз загорелся, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по региону.
С места происшествия в медучреждение экстренно увезли обоих водителей транспортных средств и пассажира «Газели». В настоящее время огонь на месте аварии ликвидировали. Полоса в сторону Слюдянки свободна дня движения.
Согласно сервису «Яндекс. Пробки» (0+), в районе ДТП наблюдается серзеьзный дорожный затор.