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Водитель фуры врезался в грузовик на Култукском тракте. Есть пострадавшие

В районе ДТП образовался сильный дорожный затор.

Источник: Соцсети

На Култукском тракте в Слюдянском районе произошло ДТП с участием большегруза и грузовой машины сегодня днем, 18 апреля. Предварительно, водитель фуры потерял управление (тормоза) и попытался уйти в отбойник, после чего врезался во встречную «Газель». В результате происшествия большегруз загорелся, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по региону.

С места происшествия в медучреждение экстренно увезли обоих водителей транспортных средств и пассажира «Газели». В настоящее время огонь на месте аварии ликвидировали. Полоса в сторону Слюдянки свободна дня движения.

Согласно сервису «Яндекс. Пробки» (0+), в районе ДТП наблюдается серзеьзный дорожный затор.