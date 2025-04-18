«Заткнись, а то и тебя убьём»: Маме Шерзата Полата не дали помочь раненному сыну

«Но Абзал ударил ее, она упала. Я хотела подбежать к Шерзату, но Абзал и Нурбол удержали меня за руки, не дали пройти. Я просила: “Пожалуйста, отпустите, это мой сын”. Абзал сказал: “Заткнись, а то убьём тебя”. Я обратилась к двум девушкам: “Позовите скорую, полицию!”. Они просто смотрели, ничего не делали. Я вырвалась и побежала к Шерзату. В этот момент 7−8 человек избивали Нурканата и Шерзата. Шерзат отступал назад и упал. Я увидела, как у него изо рта пошла кровь. Он сказал: “Мама, посмотри на эту сторону”. Я увидела рану от ножа. После этого они продолжили избивать Нурканата. Я увидела у Нуркияса в руке ружьё. Шерзата уже били, он лежал тяжелораненый. Но они всё равно пошли в нашу сторону», — рассказала мама убитого подростка.