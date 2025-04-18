Под Волгоградом пассажирский поезд протаранил автомобиль, есть раненый

ДТП на железнодорожном переезде случилось утром 18 апреля в Волгоградской области. В 7.39 пригородный пассажирский поезд на переезде между станциями Карповская и Прудбой протаранил легковушку. Как сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги, водитель легкового автомобиля выехал на переезд перед приближающимся поездом.
— Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось, — прокомментировали в компании.
Это был пригородный поезд № 6615 Волгоград I — Суровикино. После того, как автомобиль убрали с рельсов, поезд продолжил путь, но в итоге отстал от расписания на 17 минут. А водитель легковушки получил травмы, ему понадобилась помощь врачей.
— Члены локомотивной бригады и пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались, — добавили в ПривДЖ.
Напомним, накануне в Волгограде депутаты предложили лишать прав водителей авто за ДТП на железнодорожных переездов из-за высокой аварийности на железной дороге.