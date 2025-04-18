Под Волгоградом пассажирский поезд протаранил автомобиль, есть раненый

Это был пригородный поезд № 6615 Волгоград I — Суровикино. После того, как автомобиль убрали с рельсов, поезд продолжил путь, но в итоге отстал от расписания на 17 минут. А водитель легковушки получил травмы, ему понадобилась помощь врачей.