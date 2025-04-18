Адвокат из Севастополя «заработала» 11 миллионов на земельных участках

По данным следствия, адвокат убеждала клиентов в том, что может помочь изменить назначение земельных участков, получить разрешения на строительство и оформить недвижимость.
Под этим предлогом она получила деньги у двух женщин — из Москвы и Анапы. Одна из них купила пять участков в Севастополе, вторая — один. Земля предназначалась для жилого или дачного строительства, но адвокат обещала изменить назначение на строительство многоквартирных домов, гостиниц или магазинов.
«В действительности исполнять взятые на себя обязательства женщина не могла и не намеревалась, письменные договоры об оказании данных услуг с потерпевшими не заключала», — уточняют в прокуратуре.
Так, с июня 2021 по август 2022 мошенница «заработала» 11,6 миллионов рублей.
«Клиенты, заподозрив адвоката, в апреле 2024 года обратились в правоохранительные органы, после чего ее противозаконная деятельность была пресечена сотрудниками регионального УФСБ России», — дополняют в крымском главке Следкома России.
Женщину обвиняют в двух преступлениях по статье «мошенничество в особо крупном размере». В СК отмечают, что она признала свою вину и возместила потерпевшим весь ущерб. Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд Севастополя.