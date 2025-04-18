Адвокат из Севастополя «заработала» 11 миллионов на земельных участках

Под этим предлогом она получила деньги у двух женщин — из Москвы и Анапы. Одна из них купила пять участков в Севастополе, вторая — один. Земля предназначалась для жилого или дачного строительства, но адвокат обещала изменить назначение на строительство многоквартирных домов, гостиниц или магазинов.