В Ангарске полицейские нашли парня-самокатчика, сбившего ребенка

Инспекторы отдела по делам несовершеннолетних полиции Ангарска нашли самокатчика, который 13 апреля сбил девочку, катавшуюся на велосипеде, сообщает ИА «ТК Город».
Напомним, инцидент произошел на площади у Дворца культуры «Нефтехимик».
Как рассказали в пресс-службе МВД Иркутской области, сбежавшим с места происшествия виновником ДТП был 16-летний школьник:
«Подросток, катаясь на арендованном средстве индивидуальной мобильности, не справился с управлением и допустил наезд на 6-летнюю девочку, передвигающуюся на детском велосипеде. В результате столкновения ребенку понадобилась помощь медицинских работников».
Полицейским школьник объяснил свой побег тем, что он «испугался». По его словам, даже своим родителям он рассказал о случившемся не сразу, «спустя пару дней».
«Подросток принес извинения семье девочки, стороны урегулировали между собой все вопросы», — говорят полицейские.
К слову, напомним, в Иркутске заработал сервис общественного контроля за арендованными электросамокатами.