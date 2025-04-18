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В Ангарске полицейские нашли парня-самокатчика, сбившего ребенка

Инспекторы отдела по делам несовершеннолетних полиции Ангарска нашли самокатчика, который 13 апреля сбил девочку, катавшуюся на велосипеде, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: ГУ МВД

Инспекторы отдела по делам несовершеннолетних полиции Ангарска нашли самокатчика, который 13 апреля сбил девочку, катавшуюся на велосипеде, сообщает ИА «ТК Город».

Напомним, инцидент произошел на площади у Дворца культуры «Нефтехимик».

Как рассказали в пресс-службе МВД Иркутской области, сбежавшим с места происшествия виновником ДТП был 16-летний школьник:

«Подросток, катаясь на арендованном средстве индивидуальной мобильности, не справился с управлением и допустил наезд на 6-летнюю девочку, передвигающуюся на детском велосипеде. В результате столкновения ребенку понадобилась помощь медицинских работников».

Полицейским школьник объяснил свой побег тем, что он «испугался». По его словам, даже своим родителям он рассказал о случившемся не сразу, «спустя пару дней».

«Подросток принес извинения семье девочки, стороны урегулировали между собой все вопросы», — говорят полицейские.

К слову, напомним, в Иркутске заработал сервис общественного контроля за арендованными электросамокатами.