Детей госпитализировали после вспышки инфекции в Самаре

«ОКИ случаются постоянно, особенно в весенне-летний период. У детей заболевание развивается стремительно — с рвоты, поноса, повышения температуры, слабости и отказа от еды. При выраженных симптомах требуется госпитализация и круглосуточное наблюдение. Вспышки нередко провоцируют вирусные агенты — ротавирус, норовирус, энтеровирус, кишечная форма COVID-19, но нельзя исключать и бактериальные инфекции: сальмонеллез, эшерихиоз, дизентерию, а также пищевую токсикоинфекцию, например, стафилококковую», — пояснил врач.