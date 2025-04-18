Детей госпитализировали после вспышки инфекции в Самаре

В детском саду № 153 города Самары зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. По данным на 17 апреля, за медицинской помощью обратились девять человек, среди них — воспитанники дошкольного учреждения. Четверо детей были госпитализированы. Медики оказали им необходимую помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное. Остальные заболевшие находятся дома под наблюдением участкового педиатра.
Начато расследование.
Информация о заболевании детей получила широкое распространение в медиапространстве. Следственным управлением Следственного комитета России по Самарской области возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан. По поручению Председателя СК России будет представлен доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
Параллельно специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование. Ведомство занимается установлением источника инфекции, проверяет условия содержания детей, питание, а также проводит комплекс противоэпидемических мероприятий. Эпидемиологическая ситуация находится под контролем.
Возможные причины заражения.
По словам врача-иммунолога Владимира Болибока, острые кишечные инфекции (ОКИ) могут передаваться различными путями: через заражённую пищу, воду, а также контактно-бытовым и воздушно-капельным путём.
«ОКИ случаются постоянно, особенно в весенне-летний период. У детей заболевание развивается стремительно — с рвоты, поноса, повышения температуры, слабости и отказа от еды. При выраженных симптомах требуется госпитализация и круглосуточное наблюдение. Вспышки нередко провоцируют вирусные агенты — ротавирус, норовирус, энтеровирус, кишечная форма COVID-19, но нельзя исключать и бактериальные инфекции: сальмонеллез, эшерихиоз, дизентерию, а также пищевую токсикоинфекцию, например, стафилококковую», — пояснил врач.
Он отметил, что назвать точного источник заражения в таких случаях практически невозможно. Один из детей мог принести инфекцию из вне, либо возбудитель попал в коллектив через продукты или воду, потреблённые непосредственно в садике.
Что нужно знать о кишечной инфекции.
Острая кишечная инфекция — это группа заболеваний, вызываемых вирусами, бактериями или паразитами. Они провоцируют воспаление слизистой оболочки кишечника и сопровождаются симптомами вроде диареи, рвоты, болей в животе, лихорадки и общей слабости. У детей заболевание может развиваться особенно остро и требует своевременной медицинской помощи.
По словам специалистов, профилактика ОКИ в детских учреждениях включает строгий контроль качества пищевых продуктов, регулярные профосмотры персонала, санитарную обработку помещений, посуды и мебели, а также соблюдение личной гигиены. Родителям советуют внимательно следить за самочувствием детей и при первых признаках недомогания обращаться к врачу.