ФСБ предотвратила теракт в Новороссийске и задержала агента СБУ

14 апреля за сотрудничество с СБУ задержали 62-летнего жителя Кемеровской области. Вступив в переписку со спецслужбами Киева, он согласился устроить подрыв или поджог государственных или военных объектов в регионе. Его обвинили в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК).