В Ташкенте нарочно подожгли Tesla — момент попал на видео

Что это было? Нападение по личным мотивам? Хулиганство? Или, возможно, тревожный сигнал о том, что до Узбекистана докатилась новая странная «тенденция»? Ведь в последние месяцы по всему миру фиксируются случаи намеренных поджогов автомобилей Tesla. Причины самые разные — от протестов против электромобилей до действий радикальных активистов и просто людей, недовольных Илоном Маском.