В Ташкенте нарочно подожгли Tesla — момент попал на видео

Напомним, что вечером 17 апреля в Ташкенте произошёл инцидент с возгоранием электромобиля Tesla. Сообщение о пожаре поступило в Главное управление по чрезвычайным ситуациям столицы в 23:51. Очевидцы сообщили, что загоревшийся автомобиль находился в махалле «Ялангач» Мирзо-Улугбекского района.
Пожарные расчёты прибыли на место через пять минут — в 23:56, и уже в 23:59 огонь был полностью потушен. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Жертв нет, повреждения нанесены лишь транспортному средству.
На кадрах с камер наблюдения видно, как неизвестный человек подходит к автомобилю, обливает его какой-то жидкостью — предположительно горючей — затем поджигает и убегает. Машина моментально вспыхивает.
Что это было? Нападение по личным мотивам? Хулиганство? Или, возможно, тревожный сигнал о том, что до Узбекистана докатилась новая странная «тенденция»? Ведь в последние месяцы по всему миру фиксируются случаи намеренных поджогов автомобилей Tesla. Причины самые разные — от протестов против электромобилей до действий радикальных активистов и просто людей, недовольных Илоном Маском.
Пока правоохранительные органы не дали официального комментария, но видео вызвало бурную реакцию пользователей — многие требуют найти и наказать поджигателя. Причины такого поступка пока неизвестны — рассматриваются версии от личной неприязни до возможной провокации.
Сейчас ожидается официальная позиция ГУВД по данному инциденту. Мы будем следить за развитием ситуации.