Поверившие мошенникам супруги из Сатки лишились 2,5 млн рублей

«В течение полутора месяцев супруги оформляли кредитные продукты, чтобы переводить их на продиктованные “трейдером” счета. В качестве доказательства, что доход реален, злоумышленники отправляли им небольшие суммы денег, а также попросили установить в телефоне приложение, где можно наблюдать, как якобы растет доход. Когда злоумышленники перестали выходить на связь семейная пара поняла, что их обманули и обратилась в полицию», — описывает ведомство схему развода.