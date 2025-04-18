Поверившие мошенникам супруги из Сатки лишились 2,5 млн рублей

Супруги из Саткинского округа полутора месяца пополняли счета аферистов, думая, что зарабатывают на инвестициях. Как сообщает пресс-служба регионального полицейского главка, в полицию по Саткинскому району с заявлением о мошенничестве обратились жители поселка Рудничный.
Муж с женой согласились на заманчивое предложение через мессенджер о возможности получения крупного пассивного дохода через вложения в инвестиции.
«В течение полутора месяцев супруги оформляли кредитные продукты, чтобы переводить их на продиктованные “трейдером” счета. В качестве доказательства, что доход реален, злоумышленники отправляли им небольшие суммы денег, а также попросили установить в телефоне приложение, где можно наблюдать, как якобы растет доход. Когда злоумышленники перестали выходить на связь семейная пара поняла, что их обманули и обратилась в полицию», — описывает ведомство схему развода.
Супруги потеряли 2 миллиона 522 тысячи рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество).