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В Воронеже иномарка насмерть сбила пенсионерку

Женщина переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Источник: Комсомольская правда

По предварительным данным, вчера, 17 апреля, у дома № 1 по улице Писателя Маршака в Воронеже произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Примерно в 17:20 79-летняя местная жительница переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В это же момент «Грейт Волл», за рулем которого находился 38-летний мужчина, ехал со стороны улицы Домостроителей в сторону улицы Юлюса Янониса. При развороте налево автомобилист не убедился в безопасности своего маневра и наехал на пешехода.

В результате аварии пенсионерка получила множественные телесные повреждения. Ее на «скорой» увезли в больницу, где она впоследствии скончалась.