В Воронеже иномарка насмерть сбила пенсионерку

Примерно в 17:20 79-летняя местная жительница переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В это же момент «Грейт Волл», за рулем которого находился 38-летний мужчина, ехал со стороны улицы Домостроителей в сторону улицы Юлюса Янониса. При развороте налево автомобилист не убедился в безопасности своего маневра и наехал на пешехода.