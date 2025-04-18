Безумство храбрых: машина провалилась под лед в Нукутском районе

Трое жителей Усолья-Сибирского чудом не погибли, отправившись порыбачить в Нукутский район, сообщает ИА «ТК Город».
«Ниссан Икс-Трейл» любителей рыбалки провалился под лёд в Шалотомском заливе возле села Хадахан.
Как рассказали в пресс-службе районной администрации, инцидент произошёл рано утром — около 7 часов — 12 апреля. Вопреки предупреждениям сотрудников МЧС о «нестабильной обстановке на водоемах» и здравому смыслу рыбаки выехали на лёд.
Отъехать от берега они успели примерно метров на пять.
«Мужчинам повезло — они успели выбраться из уходящего под воду автомобиля. Эвакуацию транспортного средства организовал владелец при помощи местных жителей и инспекторов ГИМС МЧС России», — говорят в райадминистрации.
Спасатели, со своей стороны, напоминают, что весенний лёд крайне опасен и непредсказуем. Выезд на него может привести к трагическим последствиям.