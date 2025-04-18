Безумство храбрых: машина провалилась под лед в Нукутском районе

Как рассказали в пресс-службе районной администрации, инцидент произошёл рано утром — около 7 часов — 12 апреля. Вопреки предупреждениям сотрудников МЧС о «нестабильной обстановке на водоемах» и здравому смыслу рыбаки выехали на лёд.