Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Безумство храбрых: машина провалилась под лед в Нукутском районе

Трое жителей Усолья-Сибирского чудом не погибли, отправившись порыбачить в Нукутский район, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: Соцсети

Трое жителей Усолья-Сибирского чудом не погибли, отправившись порыбачить в Нукутский район, сообщает ИА «ТК Город».

«Ниссан Икс-Трейл» любителей рыбалки провалился под лёд в Шалотомском заливе возле села Хадахан.

Как рассказали в пресс-службе районной администрации, инцидент произошёл рано утром — около 7 часов — 12 апреля. Вопреки предупреждениям сотрудников МЧС о «нестабильной обстановке на водоемах» и здравому смыслу рыбаки выехали на лёд.

Отъехать от берега они успели примерно метров на пять.

«Мужчинам повезло — они успели выбраться из уходящего под воду автомобиля. Эвакуацию транспортного средства организовал владелец при помощи местных жителей и инспекторов ГИМС МЧС России», — говорят в райадминистрации.

Спасатели, со своей стороны, напоминают, что весенний лёд крайне опасен и непредсказуем. Выезд на него может привести к трагическим последствиям.