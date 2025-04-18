Задержанный агент СБУ планировал устроить взрыв в здании с военными

«Данное взрывчатое устройство я закопал по своим координатам. Далее по указу моего куратора СБУ я должен был в начале апреле собрать все компоненты и произвести взрыв здания по сбору военнослужащих Российской Федерации. Это примерно должно было быть в апреле, все компоненты есть», — сказал задержанный на видео.