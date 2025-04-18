На складе с краской в Миассе ликвидировали открытый огонь

Для борьбы с крупным пожаров в здании цеха сотрудники чрезвычайного ведомства нарастили группировку сил, обустроили третью магистральную линию. Также известно, что в ликвидации огня использовали высотную технику и пожарно-насосную станцию.
«Произошло частичное обрушение кровли на площади 600 квадратных метров. Пострадавших нет», — прокомментировали в региональном управлении МЧС.
Причины пожара пока остаются неизвестными. Их предстоит выяснить специалистам отделения дознания.
Напомним, что возгорание произошло в Миассе в здании склада лако-красочной продукции. Ранее в МЧС сообщили, что из цеха самостоятельно вышли 45 человек.