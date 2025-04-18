Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На складе с краской в Миассе ликвидировали открытый огонь

Возгорание удалось остановить на площади в 2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Источник: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Для борьбы с крупным пожаров в здании цеха сотрудники чрезвычайного ведомства нарастили группировку сил, обустроили третью магистральную линию. Также известно, что в ликвидации огня использовали высотную технику и пожарно-насосную станцию.

«Произошло частичное обрушение кровли на площади 600 квадратных метров. Пострадавших нет», — прокомментировали в региональном управлении МЧС.

Причины пожара пока остаются неизвестными. Их предстоит выяснить специалистам отделения дознания.

Напомним, что возгорание произошло в Миассе в здании склада лако-красочной продукции. Ранее в МЧС сообщили, что из цеха самостоятельно вышли 45 человек.