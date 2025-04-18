Бродячие собаки загрызли марала на красноярских «Столбах»

15 апреля в охранной зоне «Красноярских Столбов», недалеко от центрального входа, нашли тушу погибшего марала. Как сообщили в социальных сетях национального парка, животное лежало в ручье Лалетино недалеко туристической тропы — Ярыгинской.
— Прибывшие на место государственные инспекторы констатировали факт гибели особи марала — самки возрастом около трех лет. При осмотре было установлено, что животное погибло от многочисленных рваных ран, нанесенных собаками, — говорит Иван Кириллов, замдиректора по охране территории парка.
Это уже третий подобный случай с начала 2025 года. За аналогичный период прошлого года на территории «Столбов» из-за агрессивных собак погибли 20 копытных.
Бродячие псы орудуют в нацпарке последние 10 лет. Их также замечали в районе Торгашинского хребта, Фанпарка «Бобровый лог» и Ботанического сада имени В. М. Крутовского.
Горожан просят не подкармливать, не гладить и вообще не вступать в контакт с бродячими собаками. Не оставляйте питомцев на даче после того, как закончился летний сезон.