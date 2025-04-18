Задержаны калининградцы, избившие подростков в особняке

В полиции рассказали о том, что инцидент произошел на ул. Бронницкой в Калининграде. Двое подростков были дома, пригласили в гости знакомую. Та приехала с друзьями, в результате чего между молодыми людьми и возник конфликт. Трое парней в возрасте 17 и 18 лет побили 14-летних.