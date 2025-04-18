Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержаны калининградцы, избившие подростков в особняке

Фигурантами уголовных дел стали три человека.

В Калининграде задержаны трое парней, которые обвиняются в избиении подростков в особняке. Заведены уголовные дела, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин обратил внимание на инцидент, в котором пострадали двое юношей. Он поручил региональным коллегам завести уголовное дело и подготовить доклад.

В полиции рассказали о том, что инцидент произошел на ул. Бронницкой в Калининграде. Двое подростков были дома, пригласили в гости знакомую. Та приехала с друзьями, в результате чего между молодыми людьми и возник конфликт. Трое парней в возрасте 17 и 18 лет побили 14-летних.