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Мошенники выдают себя за акима Алматы

Акимат Алматы предупреждает о фейковых сообщениях в WhatsApp* от имени Ерболата Досаева, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: акимат Алматы

Городская администрация официально сообщила о случаях распространения ложной информации в мессенджере WhatsApp от имени акима города Ерболата Досаева и сотрудников акимата.

Неизвестные лица рассылают сообщения и совершают звонки с номера +7 707 342 64 39, а также, возможно, используют другие номера. Эти действия являются мошенническими, подчёркивает акимат.

«Акимат Алматы не осуществляет рассылку сообщений подобного характера», — говорится в сообщении.

Горожанам настоятельно рекомендуют: не отвечать на подозрительные сообщения, не переходить по неизвестным ссылкам, не передавать персональные данные.

В случае получения подобных сообщений необходимо обратиться в правоохранительные органы.

Акимат призывает жителей быть внимательными и доверять только официальным источникам информации.

* принадлежит компании Meta, деятельность которой в России была признана экстремистской и запрещена.