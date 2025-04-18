Закладки, страх и 7 лет тюрьмы: как в Ташкенте подростки попадаются в ловушку «работы мечты»

Заманивают их просто: в мессенджерах, в основном через Telegram, им обещают лёгкие деньги за «всего лишь» развоз по городу каких-то «пакетиков». Кто-то мечтает накопить на новый iPhone, кто-то — на PlayStation, кто-то просто хочет жить «красиво». Но такие желания нередко заканчиваются уголовной статьёй.
ГУВД рассказало об одном из таких случаев, произошедшем в столице. Житель Ташкента, просматривая сообщения в Telegram, наткнулся на заманчивое предложение работы с высокой зарплатой. Связавшись с админом, он получил геолокацию и инструкции. В Юкоричирчикском районе он забрал «товар» и начал фасовать и раскладывать закладки по точкам, следуя указаниям.
Когда молодой человек понял, что ввязался в преступление и захотел прекратить, оказалось, что «просто уйти» из этой схемы не получится. Админ канала сообщил ему, что знает о нём абсолютно всё — где он живёт, кто его семья, какие места он посещает. Чтобы подкрепить угрозы, ему прислали видео, где жестоко избивают «другого отказавшегося», и пообещали прислать «спортсменов» — это бригада карателей, которых используют для наказания.
Испугавшись, парень продолжил работу, пока не был задержан сотрудниками правоохранительных органов с «товаром». Суд признал его виновным по статье 273 Уголовного кодекса — незаконный оборот наркотиков с целью сбыта — и приговорил к 7 годам лишения свободы.
Этот случай — не исключение, а часть устойчивой схемы, которую наркоторговцы из-за рубежа поставили на поток. Молодых, наивных и уязвимых заманивают лёгкими деньгами, а потом удерживают страхом и шантажом. Выйти из этой игры, как правило, можно только в наручниках.