Закладки, страх и 7 лет тюрьмы: как в Ташкенте подростки попадаются в ловушку «работы мечты»

Когда молодой человек понял, что ввязался в преступление и захотел прекратить, оказалось, что «просто уйти» из этой схемы не получится. Админ канала сообщил ему, что знает о нём абсолютно всё — где он живёт, кто его семья, какие места он посещает. Чтобы подкрепить угрозы, ему прислали видео, где жестоко избивают «другого отказавшегося», и пообещали прислать «спортсменов» — это бригада карателей, которых используют для наказания.