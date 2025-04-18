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Иномарку «размотало» по дороге в Омске: среди пострадавших есть дети

ОМСК, 17 апреля, ФедералПресс. Неблагоприятные условия, которые обрушились на Омск к концу рабочей недели, стали причиной пробок и ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка УМВД.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня утром водитель автомобиля “Лада” не учел дорожные условия и во время перестроения не предоставил преимущество попутно двигавшемуся автомобилю Toyota, допустив с ним столкновение», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что на этом история не закончилась, удар был такой силы, что водитель Toyota вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другой иномаркой — автомобилем Isuzu и еще двумя легковыми автомобилями.

В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе и двое маленьких детей — 2015 и 2018 годов рождения. Ход расследования взяла на контроль прокуратура. «ФедералПресс» обратился за комментарием в региональный Минздрав, чтобы узнать о состоянии пострадавших в аварии людей, но на момент выхода материала ответ не пришел. Напомним о самых страшных авариях, которые происходили в разные годы на дорогах Сибири. В них погибло десятки людей.