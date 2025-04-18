Иномарку «размотало» по дороге в Омске: среди пострадавших есть дети

В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе и двое маленьких детей — 2015 и 2018 годов рождения. Ход расследования взяла на контроль прокуратура. «ФедералПресс» обратился за комментарием в региональный Минздрав, чтобы узнать о состоянии пострадавших в аварии людей, но на момент выхода материала ответ не пришел. Напомним о самых страшных авариях, которые происходили в разные годы на дорогах Сибири. В них погибло десятки людей.