Иномарку «размотало» по дороге в Омске: среди пострадавших есть дети

«Сегодня утром водитель автомобиля “Лада” не учел дорожные условия и во время перестроения не предоставил преимущество попутно двигавшемуся автомобилю Toyota, допустив с ним столкновение», — отметили в пресс-службе.
В ведомстве пояснили, что на этом история не закончилась, удар был такой силы, что водитель Toyota вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другой иномаркой — автомобилем Isuzu и еще двумя легковыми автомобилями.
В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе и двое маленьких детей — 2015 и 2018 годов рождения. Ход расследования взяла на контроль прокуратура. «ФедералПресс» обратился за комментарием в региональный Минздрав, чтобы узнать о состоянии пострадавших в аварии людей, но на момент выхода материала ответ не пришел. Напомним о самых страшных авариях, которые происходили в разные годы на дорогах Сибири. В них погибло десятки людей.