Обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова отказали в домашнем аресте

18 апреля в Самарском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу, поданную адвокатом внучки убитого экс-мэра Самары Виктора Тархова. Сторона защиты попросила поменять меру пресечения на домашний арест, но получила отказ.
По мнению адвоката Екатерины Тарховой (Бельской), следствие не подкрепило свою позицию в отношении его подзащитной доказательствами. Игорь Верховский попросил судью перевести обвиняемую в убийстве бывшего мэра Самары и его супруги под домашний арест, сообщает издание ТАСС.
В свою очередь, сторона обвинения была против. По словам гособвинителя, оказавшись под домашним арестом, Екатерина Тархова может избавиться от тех улик, которые еще не найдены, или убежать за границу.
В заседании участие принимала и сама обвиняемая. По видеоконференцсвязи 30-летняя Екатерина Тархова сообщила суду о своем сотрудничестве со следствием. В качестве аргументов в пользу домашнего ареста она привела то, что в отношении ее у правоохранителей нет замечаний, и в таком случае он получит возможность быть рядом со своим 6-летним сыном.
Но в итоге судья согласился с доводами стороны обвинения и оставил в силе решение районного суда от 31 марта. Тогда обвиняемую в убийстве своих деда и бабушки оставили под стражей до 2 июня 2025 года.
Ранее мы писали о том, что следствию удалось восстановить хронологию убийства супругов Тарховых. По словам и.о. главы регионального управления Следкома Александра Воеводина, их внучка созналась в преступлении под тяжестью улик.
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