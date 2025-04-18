Обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова отказали в домашнем аресте

В заседании участие принимала и сама обвиняемая. По видеоконференцсвязи 30-летняя Екатерина Тархова сообщила суду о своем сотрудничестве со следствием. В качестве аргументов в пользу домашнего ареста она привела то, что в отношении ее у правоохранителей нет замечаний, и в таком случае он получит возможность быть рядом со своим 6-летним сыном.