В Пермском крае возбудили дело после истории с женщиной-инвалидом

ПЕРМЬ, 18 апр — РИА Новости. Следователи возбудили дело о халатности после истории с женщиной-инвалидом в пермском Соликамске, которой приходится добираться до квартиры ползком, так как в доме нет пандуса, сообщило СУ СК РФ по региону.
Ранее местные СМИ сообщили, что в пермском Соликамске женщина-инвалид уже 9 лет вынуждена ползком на четвереньках добираться до своей квартиры, так как в многоквартирном доме нет специального пандуса. После появления данных о нарушении прав пермячки прокуратура начала проверку.
«Следственными органами СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.
В краевой прокуратуре РИА Новости рассказали, что прокурор приехал в указанный многоквартирный дом в Соликамске и вместе с сотрудниками администрации осмотрел подъезд, обсудил возможные варианты установки пандуса и подъемного механизма. «Принят ряд решений, исполнение которых поставлено на личный контроль прокурора города», — добавили в надзорном ведомстве.