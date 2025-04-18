В Пермском крае возбудили дело после истории с женщиной-инвалидом

Ранее местные СМИ сообщили, что в пермском Соликамске женщина-инвалид уже 9 лет вынуждена ползком на четвереньках добираться до своей квартиры, так как в многоквартирном доме нет специального пандуса. После появления данных о нарушении прав пермячки прокуратура начала проверку.