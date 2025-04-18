Сход двух порожних платформ произошел в Тайшете

Две порожние платформы сошли с рельс при роспуске поезда на 8-м пути парка С-2 железнодорожной станции Тайшет в Иркутской области. Это произошло вечером 17 апреля. Об этом сообщают в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.