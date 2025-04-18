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Сход двух порожних платформ произошел в Тайшете

Следователи СК устанавливают обстоятельства произошедшего.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Две порожние платформы сошли с рельс при роспуске поезда на 8-м пути парка С-2 железнодорожной станции Тайшет в Иркутской области. Это произошло вечером 17 апреля. Об этом сообщают в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.

— В результате происшествия пострадавших нет, опрокидывания платформ не допущено, — отмечают в ведомстве.

Следователями заведено уголовное дело по статье «неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба».

Напомним, страшное ДТП произошло в Слюдянском районе. На подъезде к поселку Култук столкнулись фура и «Газель». Как стало известно КП-Иркутск, водитель большегруза потерял управление. По предварительным данным Госавтоинспекции, отказали тормоза.