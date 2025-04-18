ФСБ РФ заявила о задержании белоруса за подготовку теракта в Краснодарском крае

Также было установлено, что фигуранта завербовали украинские службы в декабре 2024 года для сбора данных про места дислокации кораблей Черноморского флота, военнослужащих Вооруженных Сил России в Краснодарском крае, для совершения терактов. В отношении мужчины заведено уголовное дело по части 1 статьи 30 Уголовного кодекса России и части 1 статьи 205 УК РФ — приготовление к совершению террористического акта.