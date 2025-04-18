ФСБ РФ заявила о задержании белоруса за подготовку теракта в Краснодарском крае. Подробности сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России, передает ТАСС.
Согласно данным, гражданин Беларуси 2000 года рождения был задержан в Краснодарском крае. В ФСБ уточнили, что мужчина причастен к сбору разведывательной информации и подготовке теракта в интересах Службы безопасности Украины.
В ведомстве обратили внимание, что фигурант в момент выполнения задания от куратора, изъял из тайника готовое к использованию самодельное взрывное устройство массой 2,5 килограмма и намеревался совершить подрыв в административном здании в Новороссийске.
Также было установлено, что фигуранта завербовали украинские службы в декабре 2024 года для сбора данных про места дислокации кораблей Черноморского флота, военнослужащих Вооруженных Сил России в Краснодарском крае, для совершения терактов. В отношении мужчины заведено уголовное дело по части 1 статьи 30 Уголовного кодекса России и части 1 статьи 205 УК РФ — приготовление к совершению террористического акта.
Тем временем иностранец создал финансовую пирамиду и обманул 11 белорусов на 845 000 рублей: «Установлено 43 эпизода преступной деятельности».
Ранее в Беларуси милиция задержала женщину из-за находки в коляске с ребенком.
Кстати, белорусы смогут освятить куличи и яйца на Пасху 19 и 20 апреля в храмах страны.