В Самарской области матери участницы СВО помогли расторгнуть незаконный договор

67-летняя жительница губернии стала жертвой мошенников. Подробностями поделилась региональная прокуратура.
Аферисты развели мать участницы СВО (служит медработницей) через телефон. Позже пенсионерка из Октябрьска якобы оформила кредитный договор на 29,9 тыс. рублей с банком.
«При этом она не принимала участия в заключении соглашения. Деньги сразу перевели на сторонний счет и сняли», — добавили правоохранители.
Местный прокурор подал иск в суд. Требовал признать договор недействительным. Его поддержали. А недавно рассказывали, как незнакомец развел концертмейстера из Самары на 130 тыс. рублей.
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