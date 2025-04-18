В Приморье возбудили дело после избиения воспитателя и директора детсада

«По версии следствия, вечером 17 апреля 2025 года в детском саду поселка городского типа Славянка один из родителей, находясь в сильном алкогольном опьянении, нанёс множественные удары руками и ногами воспитателю, а затем директору детского учреждения. Вскоре мужчина был задержан и доставлен в медицинское учреждение на освидетельствование, где он применил насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа», — говорится в сообщении.