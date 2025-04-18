В Приморье возбудили дело после избиения воспитателя и директора детсада

ВЛАДИВОСТОК, 18 апр — РИА Новости. Отец одного из воспитанников детсада в поселке Славянка Приморского края подозревается в избиении воспитателя и директора учреждения, а также в нападении на полицейского, возбуждено дело, сообщило региональное СУ СК РФ.
«По версии следствия, вечером 17 апреля 2025 года в детском саду поселка городского типа Славянка один из родителей, находясь в сильном алкогольном опьянении, нанёс множественные удары руками и ногами воспитателю, а затем директору детского учреждения. Вскоре мужчина был задержан и доставлен в медицинское учреждение на освидетельствование, где он применил насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа», — говорится в сообщении.
В отношении 42-летнего мужчины, который «жестоко избил воспитателя и директора детского сада» и напал на полицейского, возбуждено дело по ч. 2 ст. 213 «Хулиганство», ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», добавляет следственное управление.
Фигурант задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры. Потерпевшим назначены судебно-медицинские экспертизы.