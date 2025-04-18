Протаранил на полном ходу: женщина-пассажир погибла в ДТП в Алматы

Но по неизвестной причине водитель Polo проигнорировал дорожный знак, и в том месте, где сходилась дорога, то есть с ул. Шоссейная в ул. Бурундайская, Volkswagen на полном ходу протаранил Tiggo в бок. Удар был такой силы, что Polo протащил Chery вперед несколько метров.