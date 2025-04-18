За неделю мошенники обокрали 84 крымчанина: у них пропало 34 млн рублей

В 42 случаях мошенники звонили в мессенджерах. Они представлялись сотрудниками банков, операторами связи и правоохранителями. В частности, злоумышленники требовали перевести деньги на «безопасный» счет. 40 преступлений связаны с покупкой и продажей товаров. Кроме того, еще один человек лишился денег из-за того, установил стороннее приложение.