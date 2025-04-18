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За неделю мошенники обокрали 84 крымчанина: у них пропало 34 млн рублей

За неделю мошенники украли у жителей Крыма более 34 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

За неделю мошенники обокрали 84 жителя Крыма, общая сумма ущерба превысила 34 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

«По фактам совершенных дистанционных мошенничеств за минувшую неделю на территории Республики Крым зарегистрировано 84 сообщения», — говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве уточнили, что общая сумма ущерба от этих преступлений составила 34,5 млн рублей.

В 42 случаях мошенники звонили в мессенджерах. Они представлялись сотрудниками банков, операторами связи и правоохранителями. В частности, злоумышленники требовали перевести деньги на «безопасный» счет. 40 преступлений связаны с покупкой и продажей товаров. Кроме того, еще один человек лишился денег из-за того, установил стороннее приложение.