В Благовещенске заключили под стражу бывшего заместителя начальника «Башкиравтодор»

В башкирском городе Благовещенск завели уголовное дело на бывшего заместителя начальника филиала — начальника участка Благовещенского района Бирского дорожного ремонтно-строительного управления предприятия «Башкиравтодор». 45-летнего мужчину обвиняют в систематическом получении взяток в крупном размере. Об этом рассказали сотрудники объединенная пресс-службы судов республики, а также Следственного комитета и ФСБ.
По данным следствия, с мая по август прошлого года обвиняемый незаконно предоставлял предпринимателю спецтехнику предприятия для работ на автодороге Уфа-Бирск-Янаул, получив за это 282 516 рублей. Преступная схема была выявлена совместными усилиями СК и ФСБ.
— По результатам проверки службой безопасности предприятия руководитель был уволен, — сообщают представитель силового ведомства.
Вчера, 17 апреля, Благовещенский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил арестовать обвиняемого на месяц и 30 суток — до 15 июня.
В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления.
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