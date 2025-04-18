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В Симферополе домой вернули сбежавшего из дома подростка

В Симферополе полицейские нашли подростка, который сбежал из дома после семейной ссоры.

В Симферополе домой вернули сбежавшего из дома подростка, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

В дежурную часть обратилась мама 15-летнего мальчика. Она рассказала сотрудникам полиции, что ее сын ушел из дома и не вернулся. Причина ухода, она добавила, стала ссора с родителями.

Подростка разыскали сотрудник отдела по делам несовершеннолетних и передали семье.

Напомним, севастопольские полицейские нашли троих подростков, которые ушли из дома. Из дома в неизвестном направлении ушли два 15-летних подростка (юноша и девушка) и 17-летний парень. Вечером 9 марта правоохранителям поступила информация о том, что несовершеннолетние могут находиться в крымской столице.

Ранее мы писали, в Крыму полиция обнаружила двух детей, сбежавших из дома. Девочки проживают в Москве. В Алуште нашли двух девочек 10 и 12 лет, которые ушли из дома. Дети украли кота из зоомагазина и уехали в Крым.