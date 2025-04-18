В Симферополе домой вернули сбежавшего из дома подростка

Ранее мы писали, в Крыму полиция обнаружила двух детей, сбежавших из дома. Девочки проживают в Москве. В Алуште нашли двух девочек 10 и 12 лет, которые ушли из дома. Дети украли кота из зоомагазина и уехали в Крым.