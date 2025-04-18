Водитель выехал на рабочий маршрут и умер, остановившись на обочине в Перми

Как оказалось, погибший был работником ООО «СК “Уралкровля”. В день своей смерти он выполнял производственное задание и направился по маршруту на базу предприятия. Работодатель передал сообщение о гибели мужчины в госинспекцию труда региона. Ведомство начало расследование его смерти, для которого сформируют специальную комиссию.