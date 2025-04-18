Водитель выехал на рабочий маршрут и умер, остановившись на обочине в Перми

Водитель из Перми выехал на рабочий маршрут и умер, припарковавшись на обочине, сообщает государственная инспекция труда по Пермскому краю.
Происшествие случилось 15 апреля на перекрёстке улицы Куйбышева и улицы Лодыгина в Перми. На обочине неподалёку от дома № 117 был припаркован автомобиль, внутри которого обнаружили тело мужчины 1960 года рождения. Факт его гибели подтвердила прибывшая бригада скорой помощи.
Как оказалось, погибший был работником ООО «СК “Уралкровля”. В день своей смерти он выполнял производственное задание и направился по маршруту на базу предприятия. Работодатель передал сообщение о гибели мужчины в госинспекцию труда региона. Ведомство начало расследование его смерти, для которого сформируют специальную комиссию.
«При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера», — рассказал замруководителя инспекции Павел Бахтагареев.