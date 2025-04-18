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В Витебске женщина хотела купить тур в Египет, но попала на мошенников

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске 46-летняя женщина хотела купить тур в Египет и лишилась свыше Br6,5 тыс., сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

46-летняя жительница Витебска, листая ленту в соцсети, нашла группу, где предлагались туристические путевки. Самостоятельно выбрав тур в Египет, она решила обратиться к администратору и оформить сделку. Общение происходило в мессенджере. Для оплаты путевки лжеменеджер предоставил банковские реквизиты. Сначала женщина перевела предоплату в сумме Br2,4 тыс., а после оформления документов — еще Br4 тыс.

По договоренности, будущая туристка должна была скинуть «менеджеру» чеки и ждать билеты. После отправки платежных документов, аферисты сообщили, что якобы необходимо переоформление и надо перечислить еще Br500. Однако женщина передумала и потребовала вернуть ей деньги. Тогда мошенники прекратили выходить на связь. Витебчанка обратилась в милицию и сообщила, что перевела мошенникам более Br6,5 тыс.

Следователями возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

МВД напоминает, что в разгар летних отпусков мошенники активизируются, предлагая горящие туры и невероятные скидки. Проверяйте надежность компании. Убедитесь, что у организации есть официальная регистрация и лицензия. Не переходите по подозрительным ссылкам в соцсетях и мессенджерах — даже если предложение выглядит выгодным. За привлекательными ценами часто скрывается мошенничество. Особую бдительность проявляйте при запросах финансовой информации.