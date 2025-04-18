В Витебске женщина хотела купить тур в Египет, но попала на мошенников

По договоренности, будущая туристка должна была скинуть «менеджеру» чеки и ждать билеты. После отправки платежных документов, аферисты сообщили, что якобы необходимо переоформление и надо перечислить еще Br500. Однако женщина передумала и потребовала вернуть ей деньги. Тогда мошенники прекратили выходить на связь. Витебчанка обратилась в милицию и сообщила, что перевела мошенникам более Br6,5 тыс.