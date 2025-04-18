Гродненец из ревности избил свою девушку, забравшись в ее квартиру через балкон. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
«В Гродно парень избил возлюбленную из-за ревности», — сказано в сообщении.
В милиции отметили, что в начале апреля 2025 года 23-летняя жительница Гродно захотела вызвать ревность у своего 25-летнего возлюбленного. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приехал к ней разбираться.
«Девушка решила не впускать его в дом, однако молодой человек проник в квартиру через балкон. В помещении он нанес несколько ударов ей по лицу», — говорится в сообщении.
Отмечается, что после случившегося молодые люди помирились и легли отдыхать. Уже на следующий день девушка почувствовала недомогание. Мать, которая пришла в гости, увидела ее состояние и вызвала скорую медицинскую помощь, а также милицию.
В отношении фигуранта было заведено уголовное дело за умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения. По указанной статье предусматривается до трех лет лишения свободы.
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