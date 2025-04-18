В Челябинске полицейские вернули пенсионерке похищенные мошенниками 880 тыс. рублей

Там рассказали, что 87-летняя пенсионерка также стала жертвой мошенников и отдала прибывшему к ее дому водителю такси все свои накопления. После чего таксист передал их второму курьеру цепочки, который должен был перевести их на счет своих «работодателей», однако довести до конца свои противоправные действия не успел, так как был задержан.