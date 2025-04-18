В Челябинске полицейские вернули пенсионерке похищенные мошенниками 880 тыс. рублей

Отличились сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска городского УМВД.
Они задержали двух курьеров мошеннической схемы, которые ранее забрали более 500 тыс. рублей у обманутой 83-летней горожанки. Пожилой женщине поступил звонок от неизвестного, выдававшего себя за сотрудника правоохранительных органов. Он сообщил, что в отношении бабушки будет возбуждено уголовное дело, так как кто-то от ее имени перечислил деньги на финансирование ВСУ.
Похищенные таким образом деньги курьеры уже успели перевести на сторонний счет. А в тот момент, когда их задержали, стражи порядка обнаружили 880 тыс. рублей.
«Эта сумма обманом была похищена у другой пожилой жительницы Челябинска», — уточнили в пресс-службе УМВД.
Там рассказали, что 87-летняя пенсионерка также стала жертвой мошенников и отдала прибывшему к ее дому водителю такси все свои накопления. После чего таксист передал их второму курьеру цепочки, который должен был перевести их на счет своих «работодателей», однако довести до конца свои противоправные действия не успел, так как был задержан.
Изъятые в ходе оперативных мероприятий средства, ставшие вещественными доказательствами по возбужденному уголовному делу, возвращены потерпевшей в полном объеме.