В Новосибирске прокуратура передала в суд дело о похищении и вымогательстве

— В апреле 2024 года обвиняемые избили 23-летнего мужчину битой, а затем, угрожая оружием, увезли его в квартиру. Там они продолжили избиение и потребовали 630 тысяч рублей, а также похитили у него банковскую карту, телефон, одежду, серебряный браслет и 50 тысяч рублей наличными, — рассказали в пресс-службе.