В Новосибирске прокуратура передала в суд дело о похищении и вымогательстве

В Новосибирске прокуратура направила в суд дело о похищении, вымогательстве и разбое, совершенных группой из пяти местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
— В апреле 2024 года обвиняемые избили 23-летнего мужчину битой, а затем, угрожая оружием, увезли его в квартиру. Там они продолжили избиение и потребовали 630 тысяч рублей, а также похитили у него банковскую карту, телефон, одежду, серебряный браслет и 50 тысяч рублей наличными, — рассказали в пресс-службе.
Потерпевшему удалось сбежать через окно и обратиться в полицию. Дело будет рассматриваться в Калининском районном суде.
Нападавшие обвиняются по пп. «а», «в», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»), ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»), пп. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»).