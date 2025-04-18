Почти 22 миллиона потеряла пенсионерка из Петербурга: как действовали мошенники

«Ненастоящие ФСБ-шники и лжесотрудники Росфинмониторинга развели пожилую петербурженку на миллионы рублей», — пишут СМИ со ссылкой на правоохранителей.
Потерпевшей 71 год, уточняет издание «Мойка78». С февраля по апрель на ее мобильный звонили злоумышленники. С начала они заявили о похищении персональных данных женщины. Ее убедили перевести деньги на «безопасный» счет.
Спустя время ее убедили оформить формальную сделку по продаже квартиры, чтобы якобы сохранить жилье. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что школьница из Ленобласти отдала мошенникам больше 7 миллионов для «спасения» родителей.