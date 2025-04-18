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Почти 22 миллиона потеряла пенсионерка из Петербурга: как действовали мошенники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 апреля, ФедералПресс. Пенсионерка из Северной столицы лишилась 21,8 млн рублей и квартиры после звонка от мошенников. Злоумышленники заставили даму поверить, что кто-то похитил ее персональные данные.

«Ненастоящие ФСБ-шники и лжесотрудники Росфинмониторинга развели пожилую петербурженку на миллионы рублей», — пишут СМИ со ссылкой на правоохранителей.

Потерпевшей 71 год, уточняет издание «Мойка78». С февраля по апрель на ее мобильный звонили злоумышленники. С начала они заявили о похищении персональных данных женщины. Ее убедили перевести деньги на «безопасный» счет.

Спустя время ее убедили оформить формальную сделку по продаже квартиры, чтобы якобы сохранить жилье. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что школьница из Ленобласти отдала мошенникам больше 7 миллионов для «спасения» родителей.