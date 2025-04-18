В Новосибирске арестовали заместителя главы администрации Искитимского района

Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в отношении заместителя главы администрации Искитимского района. Об этом в пятницу, 18 апреля сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По версии следствия, летом 2022 года районная администрация заключила с коммерческой фирмой муниципальный контракт на ликвидацию несанкционированной свалки на территории Быстровского сельсовета.
После того, как работы были выполнены, заказчик не рассчитался с подрядчиков, ссылаясь на нарушение условий выполнения контракта и отсутствие денежных средств в бюджете администрации.
Затем, в период с октября по декабрь 2022 года обвиняемый получил от директора коммерческой организации взятку в размере 200 тыс. рублей за способствование в производстве оплаты выполненных по контракту работ.
18 апреля Центральный районный суд отправил чиновника под стражу на 1 месяц 29 суток — до 15 июня 2025 года.