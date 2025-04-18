Смерть младенца на севере Петербурга стала уголовным делом. «Няня» оставила его, торопясь на поезд

Как сообщили в ГСУ СК по Петербургу 18 апреля, по факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Ход и результаты расследования поставила на контроль прокуратура Приморского района.
«Фонтанка» рассказывала, что бездыханного ребёнка в кроватке обнаружила мать, вернувшаяся домой накануне вечером. Следов насильственной смерти на теле не было. По словам 38-летней петербурженки, она оставила дочь около полудня 16 апреля с 36-летней подругой, с которой делила квартиру на улице Савушкина, и ушла на подработку. Отец девочки в последние месяцы вынужденно не может участвовать в её воспитании: 29-летний уроженец Дагестана с ноября прошлого года находится под стражей по делу о грабеже.
Когда мать вернулась с подработки, соседки дома уже не было. Как выяснилось, почти сутки. По предварительным данным, Гульнара села на поезд в сторону Орла поздним вечером 16 марта.
Причину смерти ребёнка устанавливают судмедэксперты. В СК сообщили, что в ходе расследования оценят действия матери и женщины, которой она доверила дочь, а также должностных лиц территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и иных органов профилактики.