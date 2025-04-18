Смерть младенца на севере Петербурга стала уголовным делом. «Няня» оставила его, торопясь на поезд

«Фонтанка» рассказывала, что бездыханного ребёнка в кроватке обнаружила мать, вернувшаяся домой накануне вечером. Следов насильственной смерти на теле не было. По словам 38-летней петербурженки, она оставила дочь около полудня 16 апреля с 36-летней подругой, с которой делила квартиру на улице Савушкина, и ушла на подработку. Отец девочки в последние месяцы вынужденно не может участвовать в её воспитании: 29-летний уроженец Дагестана с ноября прошлого года находится под стражей по делу о грабеже.