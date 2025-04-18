В Башкирии пешеход погиб под колесами грузовика.

Сотрудники госавтоинспекции Уфимского района выясняют обстоятельства ДТП с погибшим пешеходом. По данным ГАИ РБ, дорожная авария произошла сегодня около пяти часов утра на 1461 км автодороги М5 «Урал» Самара-Уфа-Челябинск. По предварительным данным, 59-летний водитель, управляя грузовым автомобилем «Вольво», двигаясь со стороны Самары в направлении Челябинска, совершил наезд на 69-летнего пешехода, который шел в попутном направлении транспорта.