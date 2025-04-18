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Автомобиль полностью сгорел после ДТП в Челябинской области

Автомобиль полностью сгорел после ДТП в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Полиция

Все произошло в Агаповском районе, рассказали в полиции.

Днем на 39-м километре дороги Магнитогорск — Кизил — Сибай в сторону Новоянгельки произошло столкновение Haval и Lada XRAY.

«По предварительным данным, причиной ДТП стало нарушение дистанции из-за недостаточной видимости», — говорится в комментарии.

Дело в том, что рядом с дорогой горело поле. В результате столкновения одну из машин откинуло в кювет. Водитель 1964 года рождения и его пассажирка успели выбраться.

По факту проводится административное расследование.