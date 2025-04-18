Автомобиль полностью сгорел после ДТП в Челябинской области

Все произошло в Агаповском районе, рассказали в полиции.
Днем на 39-м километре дороги Магнитогорск — Кизил — Сибай в сторону Новоянгельки произошло столкновение Haval и Lada XRAY.
«По предварительным данным, причиной ДТП стало нарушение дистанции из-за недостаточной видимости», — говорится в комментарии.
Дело в том, что рядом с дорогой горело поле. В результате столкновения одну из машин откинуло в кювет. Водитель 1964 года рождения и его пассажирка успели выбраться.
По факту проводится административное расследование.