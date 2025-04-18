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Неизвестный напал на 21-летнего администратора больницы № 28 в Нижнем Новгороде

Он получил сотрясение мозга.

Гострудинспекция проверяет случай с нападением в больнице № 28 в Нижнем Новгороде. Пострадал 21-летний администратор. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Инцидент произошел около 11:00 17 апреля. У работника медицинского учреждения врачи диагностировали сотрясения головного мозга, ушибы мягких тканей головы. Травмы относятся к категории легких.

Руководитель нижегородской Гострудинспекции Илья Мошес напомнил, что расследование легких случаев проводится работодателем, специально организованной комиссией без привлечения инспектора труда. В ведомстве выясняют все подробности случившегося.

Ранее мы писали, что неизвестный напал на двух сотрудников «Почты России» в Нижнем Новгороде.