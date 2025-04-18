В Гродно автомобиль сбил подростка на велосипеде

Вчера около 18.30 32-летний водитель автомобиля Volkswagen, съезжая с кольцевой развязки улиц Брикеля и Тавлая в направлении улицы Лиможа в Гродно на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на 16-летнего подростка на велосипеде.
В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетнего с травмами госпитализировали в больницу. По факту ДТП назначена проверка.
МВД напоминает, что при подъезде к пересечению с проезжей частью дороги велосипедист должен заблаговременно снизить скорость движения и, убедившись, что выезд на проезжую часть дороги безопасен, пересекать ее со скоростью идущего шагом пешехода.