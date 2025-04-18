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В Гродно автомобиль сбил подростка на велосипеде

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно автомобиль сбил подростка на велосипеде, сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.

Вчера около 18.30 32-летний водитель автомобиля Volkswagen, съезжая с кольцевой развязки улиц Брикеля и Тавлая в направлении улицы Лиможа в Гродно на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на 16-летнего подростка на велосипеде.

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетнего с травмами госпитализировали в больницу. По факту ДТП назначена проверка.

МВД напоминает, что при подъезде к пересечению с проезжей частью дороги велосипедист должен заблаговременно снизить скорость движения и, убедившись, что выезд на проезжую часть дороги безопасен, пересекать ее со скоростью идущего шагом пешехода.