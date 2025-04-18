Олигарх в погонах. В Казани у следователя нашли имущество на 400 миллионов

У экс-главы районного Следкома нашли имущество, достойное олигарха. На его имя — и на близких — записаны десятки миллионов, дорогие иномарки и квартиры в сердце Казани.
Подробности — в материале «АиФ-Казань».
Казанский олигарх.
Эдуарда Закирова в республике знали как сурового следователя. Он возглавлял отдел СКР по Приволжскому району Казани, а до этого восемь лет работал в Арском межрайонном следственном отделе. Коллеги отзывались о нём по-разному — кто-то говорил о принципиальности, кто-то шептался о крутых связях. Но никто не ожидал, что за скромным кабинетом и форменной выправкой скрывается человек с состоянием, которое не снилось и некоторым топ-менеджерам.
Расследование началось после того, как в марте этого года был арестован предприниматель Марат Сахапов. Его заподозрили в даче взятки на сумму 32 миллиона рублей. Оперативники вышли на Закирова — именно ему, по версии следствия, бизнесмен передавал деньги в период с декабря 2020 по июнь 2021 года. Деньги якобы были платой за «содействие» в решении ряда вопросов с налоговыми и контролирующими органами.
Тихая гавань в Казани.
Обыск в частной жизни Закирова стал, по сути, экскурсионным туром по лакшери-жизни: три просторных частных дома, две квартиры в новостройках, три парковки, Porsche Cayman и Jeep Grand Cherokee. И всё это — официально задекларированное имущество следователя. Но больше всего поразила картина, когда проверяющие заглянули в документы его семьи.
На мать и супругу Закирова, у которых не найдено ни одной официальной записи о трудоустройстве, записаны ещё четыре квартиры на улицах Чехова, Вишневского, Батыршина и Шоссейной — престижные адреса в столице Татарстана. В автопарке — Porsche Cayenne Turbo, BMW X6, X7, Mercedes-Benz V-Class, BMW 730 DXDrive и ещё два парковочных места. Итоговая стоимость семейного имущества — порядка 400 миллионов рублей.
Сигналы наверх.
Материалы о доходах и расходах господина Закирова ушли прямиком в Москву. Лично председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину доложили о находках в Казани. В марте Закирова отстранили от должности, начата служебная проверка. На днях экс-следователя задержали.
Интересно, что его предшественник — Марсель Мустафин — тоже оказался в поле зрения надзорных органов. У него ранее нашли квартиру в Турции и авто на неподтвержденные доходы. Советский суд Казани продолжает разбирательства. Сейчас обязанности главы отдела СКР по Приволжскому району исполняет Лилия Халилова.
Деньги любят тишину.
Скандал с Закировым — не первый и, увы, не последний в череде татарстанских разоблачений. По данным источников «АиФ-Казань», в Татарстане ведутся проверки и по другим районам. И хотя публичных заявлений не делают, в кулуарах обсуждают: дело Закирова может стать лакмусовой бумажкой для всей системы — либо раскроет многолетнюю цепочку договорённостей, либо утонет в тишине, как бывало прежде.
Между тем, бизнесмен Марат Сахапов, с которого всё началось, сейчас находится в СИЗО. Он дал явку с повинной и, по словам защиты, активно сотрудничает со следствием. По закону это может освободить его от уголовной ответственности. Но пока у следствия есть главная фигура — человек, который, по всем признакам, жил как министр, а числился скромным районным следователем.