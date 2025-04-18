Олигарх в погонах. В Казани у следователя нашли имущество на 400 миллионов

Между тем, бизнесмен Марат Сахапов, с которого всё началось, сейчас находится в СИЗО. Он дал явку с повинной и, по словам защиты, активно сотрудничает со следствием. По закону это может освободить его от уголовной ответственности. Но пока у следствия есть главная фигура — человек, который, по всем признакам, жил как министр, а числился скромным районным следователем.