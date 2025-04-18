В Воронеже двое парней устроили теракт за 20 тысяч рублей

Молодые люди по заданию кураторов из мессенджера подожгли технологическое оснащение базовой станции мобильного оператора.
По информации ведомства, злоумышленники согласились поджечь вышку сотовой связи за вознаграждение в 20 тысяч рублей. Также они попытались повторить преступление в другом районе.
Этих воронежцев удалось задержать. Фигуранты уголовного дела были признаны виновными и приговорены к длительным срокам лишения свободы.
Один из них проведёт за решёткой 14 лет, второй — 12. Кроме того, на 70 тысяч рублей оштрафована сожительница осуждённого, которая знала о подготовке теракта, но не проинформировала правоохранителей об этом.