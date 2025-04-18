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В Воронеже двое парней устроили теракт за 20 тысяч рублей

Перед судом предстали 21-летний и 24-летний жители Воронежа за теракт, совершённый в одном из районов областного центра, сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Молодые люди по заданию кураторов из мессенджера подожгли технологическое оснащение базовой станции мобильного оператора.

По информации ведомства, злоумышленники согласились поджечь вышку сотовой связи за вознаграждение в 20 тысяч рублей. Также они попытались повторить преступление в другом районе.

Этих воронежцев удалось задержать. Фигуранты уголовного дела были признаны виновными и приговорены к длительным срокам лишения свободы.

Один из них проведёт за решёткой 14 лет, второй — 12. Кроме того, на 70 тысяч рублей оштрафована сожительница осуждённого, которая знала о подготовке теракта, но не проинформировала правоохранителей об этом.