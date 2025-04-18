В ряженке местного производства выявлен золотистый стафилококк в Приморье

Как сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, в ходе внеплановой проверки было отобрано 129 литров продукции, предназначенной для реализации.
«Исследования подтвердили наличие золотистого стафилококка — одной из наиболее опасных патогенных бактерий», — говорится в официальном сообщении ведомства.
Пробу продукции провел Приморский филиал ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции», подведомственный Россельхознадзору. По итогам анализа установлено, что производитель нарушил требования сразу двух технических регламентов Таможенного союза — «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции».
Специалисты предполагают, что виной случившегося могло стать нарушение технологических процессов на этапе производства ряженки. Информация о несоответствии внесена в федеральную систему «Веста», материалы направлены в Приморское управление Россельхознадзора для принятия дальнейших мер.