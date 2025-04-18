В ряженке местного производства выявлен золотистый стафилококк в Приморье

Пробу продукции провел Приморский филиал ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции», подведомственный Россельхознадзору. По итогам анализа установлено, что производитель нарушил требования сразу двух технических регламентов Таможенного союза — «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции».