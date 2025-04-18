В аэропорту «Храброво» задержали пьяного пассажира из Москвы

В калининградском аэропорту «Храброво» 18 апреля задержан нетрезвый пассажир. Неопрятный мужчина источал резкий запах алкоголя, речь его была бессвязная, походка — шаткая. Об инциденте рассказали в пресс-служба калининградской транспортной полиции.
Нарушителем порядка оказался 43-летний житель Москвы. Наряд полиции встретил его в зоне предполетного досмотра.
Мужчину отвели в дежурную часть. Нарушителя привлекли к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения.